مصير النصر و 4 أندية حول نيل “الكفاءة المالية” قبل نهاية المهلة غدًا

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالرحمن الحميدي، مقدم برنامج الديوانية، مصير النصر والأندية الـ4 الأخرى حول نيل شهادة الكفاءة المالية، قبل نهاية مهلة الحصول عليها غدًا الخميس.

النصر والوحدة انتظار:

وتحدث الحميدي في مقدمة حلقة اليوم الأربعاء من البرنامج المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “العالمي والوحدة انتظار قبل نهاية مهلة شهادة الكفاءة، والاتحاد والاتفاق والباطن يفشلون في الحصول عليها”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة أعلنت شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية في العاشر من يناير الجاري.

شرطان للحصول على شهادة الكفاءة المالية:

وقالت وزارة الرياضة في بيان لها: إنه يجب “1. سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م، على ألا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات.

2. سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020م لنشاط كرة يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيدة لتحقيق الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021م”.

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