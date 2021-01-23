مصير بيتي مارتينيز حول المشاركة ضد الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن مصير اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز حول المشاركة مع النصر ضد الاتحاد، بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت “الرياضية” أن مارتينيز أُصيب بـ كدمة أسفل القفص الصدري وسلامة عضلاته من التمزق، وذلك بعد أن شارك في لقاء الوحدة بالجولة الرابعة عشرة.

مشاركة ضعيفة ضد الاتحاد:

وأضافت تقارير صحفية جديدة أن مشاركة مارتينيز مع النصر ضد الاتحاد أصبحت ضعيفة، حيث كُشف عن حجم إصابته بواسطة الرنين المغناطيسي وفقًا لما ذكرته صحيفة “الميدان الرياضي”.

بيتي مارتينيز يسجل هدفًا جميلًا في الوحدة:

وكان مارتينيز سجل الهدف الأول لـ النصر في شباك نادي الوحدة من ركلة حرة مباشرة ثم تعرض للإصابة في القفص الصدري.

يذكر أن العالمي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وستُقام مباراة العالمي ضد الاتحاد يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة “الشرائع”.

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