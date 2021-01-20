مقاطع نفوق حيوانات وهي واقفة بسبب البرد مكذوبة

المواطن - الرياض

نفى أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند بعض مقاطع الفيديو التي يتناقلها البعض وتبين نفوق حيوانات وهي واقفة من شدة الثلج والبرد.

يتناقل بعض الناس مقاطع لحيونات نفقت وهي واقفة من شدة الثلج والبرد، وهذه المقاطع تتكرر كل عام متزامنة مع حدوث عواصف ثلجية، والصحيح أن هذه المقاطع مؤلفة ومكذوبة، والحيوانات لا تموت واقفة من شدة البرد، بل تموت جالسة، ومنطوية على نفسها، ومنكبه على وجهها لذا لزم التنويه والله أعلم. pic.twitter.com/KcBn7LecuE — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 20, 2021

نفوق حيوانات بسبب الثلج:

وقال المسند في تغريدة له عبر تويتر، إن هذه المقاطع تتكرر كل عام متزامنة مع حدوث عواصف ثلجية، والصحيح أن هذه المقاطع مؤلفة ومكذوبة، والحيوانات لا تموت واقفة من شدة البرد، بل تموت جالسة، ومنطوية على نفسها، ومنكبة على وجهها لذا لزم التنويه والله أعلم.

درجة الحرارة تحت الصفر:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تبدأ من أمس الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.

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