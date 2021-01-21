موعد المباراة المقبلة لـ نابولي بعد خسارة السوبر الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

خسر الفريق الكروي الأول في نادي نابولي فرصة التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي وذلك بعد الخسارة من نادي يوفنتوس مساء أمس الأربعاء بنتيجة هدفين دون رد.

وسيخوض فريق الجنوب الإيطالي مباراته ضد نادي هيلاس فيرونا يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإيطالي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان فريق الجنوب الإيطالي هزم نادي فيورنتينا بسداسية دون مقابل يوم الأحد الماضي في مباراة أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

نابولي يقترب من مطاردة ميلان والإنتر

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة وبفارق تسع نقاط عن نادي ميلان المتصدر و ست نقاط عن نادي إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وبدأ الشوط الأول من مباراة يوفنتوس في السوبر الإيطالي بضغط هجومي من قبل لاعبي نابولي، حيث سدد اللاعب اليوناني مانولاس مدافع فريق الجنوب الإيطالي كرة رأسية علت عارضة الحارس فويتشيك تشيزني.

ثم حاول فريق يوفنتوس بعد ذلك إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

اليوفي يحسم البطولة في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول لفريق اليوفي بالدقيقة الرابعة والستين.

وواصل اليوفي ضغطه بكل قوة، وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني.

وبعد معاناة تمكن البيانكونيري من إضافة الهدف الثاني عبر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بالدقيقة الخامسة والتسعين.

وبعد الفوز بكأس السوبر الإيطالي، يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فريق بولونيا يوم الأحد المقبل في الجولة التاسعة عشرة من عمر الدوري الإيطالي.

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