موعد عودة هنريكي لـ الاتحاد بعد تعليق دخوله إلى السعودية

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إخبارية موعد انضمام اللاعب البرازيلي برونو هنريكي لنادي الاتحاد، وذلك بعد تعليق دخوله إلى السعودية عقب قرار تعليق الرحلات الدولية إلى المملكة.

وكان هنريكي سافر إلى البرازيل من مدينة جدة وذلك للاحتفال بقدوم مولوده الجديد ولكنه أثناء العودة للسعودية عُلق اللاعب في البحرين، ليؤدي تدريباته في نادي الحد البحريني بالعاصمة البحرينية المنامة، حتى يتمكن من العودة للعميد.

وانخرط اللاعب البرازيلي في تدريبات الحد البحريني خلال الأيام الماضية، حيث خاض حصصًا تدريبية مع الفريق بقيادة المدرب البحريني محمد الشملان، من أجل الحفاظ على حالته البدنية والفنية.

هنريكي سيتواجد في جدران العميد يوم الاثنين:

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هنريكي سيتواجد مع لاعبي العميد يوم الاثنين المقبل، حيث سيكون قادرًا على خوض مباراة ضمك المقبلة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وهو الأمر الذي أكده الإعلامي الرياضي محمد النعمي.

هنريكي يغيب عن مباراة الاتحاد والشباب:

كما سيغيب برونو هنريكي عن مباراة العميد والشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية، حيث من المقرر إقامة المباراة يوم الاثنين المقبل.

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