نادي الشباب يحلم بإنجاز موسم 2012 في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير نادي الشباب بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتفع سقف طموحات الجماهير هذا الموسم.

نادي الشباب يتألق :

ونجح الليوث في تحويل التأخر بثنائية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى فوز برباعية ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع نادي الشباب رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية منافسات الدور الأول، وذلك بعد تحقيقه الفوز في 8 مباريات، وتعادله في 5 لقاءات، وخسر مرتين.

إنجاز موسم 2012 يُداعب الليوث :

وتمكن نادي الشباب من إنهاء منافسات الدور الأول من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2011/ 2012، متواجدًا في المركز الثاني، قبل أن ينجح في التتويج باللقب مع نهاية الموسم، وهو ما يسعى لتكراره هذا العام.

ويعيش الليوث فترة من الاستقرار الإداري والفني، بجانب الصفقات المميزة التي تعاقدت معها إدارة خالد البلطان هذا الموسم، وفي مقدمتهم؛ الأرجنتيني إيفر بانيغا والبرتغالي فابيو مارتينيز، حيث يُعتبران من أبرز لاعبي الدوري وليس النادي فقط.

ويملك نادي الشباب أقوى خط هجوم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نهاية الدور الأول، حيث نجح في تسجيل 27 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه النادي الأهلي.

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