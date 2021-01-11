نتائج المرحلة الثامنة من داكار السعودية 2021

المواطن - مروة نبيل

شهدت المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2021 منافسة قوية من المشاركين، وسط مناظر طبيعية خلابة جذبت أنظار الجميع.

نتائج المرحلة الثامنة من الرالي:

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج المرحلة الثانية من داكار 2021، وتصدر خوسيه فلوريمو فئة الدراجات النارية، فيما حل توبي برايس ثانيًا، وريكي برابيك ثالثًا.

وتصدر ألكساندر جيرو فئة الدراجات النارية الرباعية، ومانويل أندوخار ثانيًا، وجيوفاني إنريكو ثالثًا، وفي فئة الشاحنات؛ يتصدر أنطون شيبالوف، وديميتري سوتنيكوف في المركز الثاني، فيما حل أندري كارغينوف ثالثًا.

وفي فئة السيارات بمنافسات رالي 2021، ناصر العطية يتصدر، وكارلوس ساينز ثانيًا، وستيفان بيترهانسل ثالثًا، فيما يتصدر فرانشيسكو كونتاردو فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، وسيرجي كارياكين ثانيًا، ورينالدو فاريلا ثالثًا.

داكار السعودية:

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق رالي السعودية 2021، الأسبوع الماضي وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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