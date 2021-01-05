نتائج المرحلة الثانية من داكار السعودية 2021

المواطن - مروة نبيل

شهدت المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2021 منافسة قوية من المشاركين، وسط مناظر طبيعية خلابة جذبت أنظار الجميع.

نتائج المرحلة الثانية من الرالي:

وكشف حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج المرحلة الثانية من داكار 2021، وتصدر خوان باريدا بورت فئة الدراجات النارية، فيما حل ريكي برابك ثانيًا، وبابلو كوينتانيليا ثالثًا.

وتصدر بابلو كوبيتو فئة الدراجات النارية الرباعية، وجيوفاني إنريكو ثانيًا، وجيرو ألكسندر ثالثًا، وفي فئة الشاحنات؛ يتصدر ديمتري سوتنيكوف، وأيرات مارديف في المركز الثاني، فيما حل سيرهي فيازوفيتش ثالثًا.

وفي فئة السيارات بمنافسات رالي داكار السعودية 2021، ناصر العطية يتصدر، وستيفان بيترهانسل ثانيًا، وكارلوس ساينز ثالثًا، فيما يتصدر صالح السيف فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، وجيرارد فارس جويل ثانيًا، وفرانسيسكو لوبيز ثالثًا.

داكار السعودية:

واستضافت السعودية النسخة 42 من رالي داكار، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار السعودية 2021، يوم الأحد وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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