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نشر عناصر الحرس الوطني و 200 جندي في واشنطن وإصابات بطلقات نارية

نشر عناصر الحرس الوطني و 200 جندي في واشنطن وإصابات بطلقات نارية

2021/01/06
الساعة 11:52 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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نشر عناصر الحرس الوطني و 200 جندي في واشنطن وإصابات بطلقات نارية
المواطن - متابعة

ترددت أنباء عن نشر عناصر الحرس الوطني و200 جندي في واشنطن، في محاولة للسيطرة على الموقف بعد نجاح متظاهرين غاضبين باقتحام الكونجرس.

وهذا وأظهرت مقاطع فيديو امرأة في حالة خطيرة بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر في محيط مبنى الكونجرس.

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في سياق متصل، أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءًا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت جرينتش).

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءًا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس 7 يناير”.

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وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.

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