نقل مباريات الاتحاد والأهلي إلى ملعب الشرائع ورديف الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن نقل عدد من مباريات الاتحاد والأهلي خلال الفترة المقبلة من مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نقل مباريات الاتحاد إلى الشرائع

وقررت اللجنة إقامة مباريات الاتحاد أمام النصر والفتح والفيصلي في الجولات 15 و17 و20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة “الشرائع”.

ولفتت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنه تم تقديم مباراة الاتحاد والنصر لتقام يوم الأحد 24 يناير عند الساعة 6:40 مساء نظراً لانشغال الملعب بمواجهة فريقي الوحدة والشباب في نفس يوم المباراة السابق.

مواجهات الأهلي في رديف الجوهرة

كما قررت اللجنة إقامة مباريات الأهلي ضد الباطن والاتحاد والعين ضمن منافسات الجولات 16 و18 و19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأضاف البيان: “جاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة ومع الناديين، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية، والذي أفاد بإغلاق الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة للصيانة خلال الفترة المقبلة”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الرابع، وذلك بعد نهاية الجولة الـ14.

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