نهاية مباراة إنبي ضد الزمالك بثنائية للفارس الأبيض

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة إنبي ضد الزمالك، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، بفوز نادي الزمالك بصعوبة بنتيجة هدفين لهدف.

الشوط الأول من مباراة إنبي ضد الزمالك:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي سريع من لاعبي الزمالك أسفر عن حصول اللاعب المغربي أشرف بن شرقي على ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وبعد ذلك، ضغط فريق الزمالك بكل قوة أملًا في إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وقبل نهاية الشوط الأول، بدقيقة سجل اللاعب يوسف أوباما الهدف الثاني لفريق الزمالك بالدقيقة الرابعة والأربعين بضربة رأسية متقنة بعد تمريرة عرضية جيدة من اللاعب أحمد سيد زيزو.

وانتهى الشوط الأول من لقاء إنبي ضد الزمالك، بتقدم الزمالك بهدفين دون مقابل.

أحداث الشوط الثاني:

ومع بداية الشوط الثاني من اللقاء، حاول نادي إنبي العودة من بعيد وتقليص الفارق عن طريق إحراز الهدف الأول.

وتمكن المدافع رامي صبري من إحراز الهدف الوحيد لنادي إنبي في اللقاء من ضربة رأسية بالدقيقة الـ69 لم يتمكن الحارس محمد أبو جبل حارس الزمالك من صدها.

ولم يحدث أي جديد خلال اللقاء ليفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف.

وبعد نهاية لقاء إنبي ضد الزمالك، أصبح رصيد الزمالك 10 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد إنبي عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

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