نهاية مباراة مان يونايتد ضد شيفيلد يونايتد بسقوط المانيو بهدفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، مساء الأربعاء، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، بسقوط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأولد ترافورد بمدينة مانشستر.

الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد شيفيلد يونايتد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي مفاجئ من قبل لاعبي شيفيلد يونايتد حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كين بريان بالدقيقة الثالثة والعشرين عن طريق ضربة رأسية متقنة.

وحاول مانشستر يونايتد إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، تمكن مانشستر يونايتد من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب هاري ماجواير مدافع اليونايتد بالدقيقة الـ65 من ضربة رأسية جميلة.

ولكن لم يستثمر مانشستر يونايتد تراجع فريق شيفيلد، حيث نجح الأخير في إضافة الهدف الثاني في اللقاء عبر تصويبة مخادعة من اللاعب أوليفر بوركي ارتطمت بأحد لاعبي اليونايتد لتسكن شباك دي خيا وتعلن عن الهدف الثاني لفريق شيفيلد يونايتد.

وبعد نهاية المباراة بفوز شيفيلد يونايتد، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 40 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن نادي مانشستر سيتي المتصدر، بينما أصبح رصيد شيفيلد يونايتد 8 نقاط في المركز العشرين والأخير في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي.

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