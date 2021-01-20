نيسان بيزنس فان سيارة مذهلة بمكتب مدمج للعمل في الطبيعة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة نيسان عن سيارة مذهلة تأتي مع مكتب مدمج يمكن أن ينزلق للخارج حتى تتمكن من العمل في الهواء الطلق أو وسط الطبيعة، وبذلك تعد هذه الشاحنة مثالية لأولئك الذين يعملون عن بعد.

وبهذه الشاحنة، تبتكر نيسان مفهومًا جديدًا للسيارات، وهو ما يظهر في مقطع الفيديو الذي يوثق السيارة NV350 الجديدة، وكيف يمكن تحريك المكتب للداخل أو الخارج باستخدام هاتف ذكي.

ويُظهر المقطع مدى توفر مساحة كبيرة لشاشة كمبيوتر كبيرة وكرسي مكتب من طراز Herman Miller Cosm الفخم، وأيضًا ماكينة القهوة.

كما يعرض الفيديو أرضية شفافة مصنوعة من البولي كربونات، والتي من المفترض أن تكشف لك عما تحت السيارة، مما يمحنك مظهرًا رائعًا إذا كنت من محبي الطبيعة.

وبالإضافة إلى مساحة العمل، تُظهر اللقطات أيضًا كيف استغلت نيسان المساحة أعلى السيارة بحيث تجعلها مثل شرفة فاخرة ويمكنك الوصول إليها من الداخل، لكي تستريح بين العمل.

كما تم الكشف عن كيفية وجود فرش أرضية مغطاة بالسجاد الأسود الذي يتوهج في الظلام، ومظلة شمسية كهربائية ومصباح يعمل بالأشعة فوق البنفسجية المضاد للبكتيريا.

سيارة الأعمال من نيسان

وقالت نيسان في بيان: إن سيارة NV350 Caravan هي شاحنة أعمال للمحترفين الحقيقيين، مدمجة مع حجرة المكتب، مما يتيح لك العمل في مكانك المفضل وفقًا لأسلوب حياتك، ويتميز التصميم الخارجي بمتانة لمساعدتك للتعامل مع الطرق الوعرة.

وتابعت: وبالنسبة للتصميم الداخلي، يمكن تخزين المكتب في السيارة لخلق مساحة خاصة وآمنة، أو سحبه للخارج للتمتع بمساحة واسعة ومفتوحة.

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