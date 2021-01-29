هاري كين يصدم توتنهام

المواطن - مروة نبيل

تلقى مدرب توتنهام هوتسبير، البرتغالي جوزيه مورينيو صدمة قوية، بعدما تأكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، هاري كين عن الملاعب لفترة طويلة.

كين يغيب عن توتنهام

وسقط هاري كين مرتين وتلقى العلاج بسبب تعرضه للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليفربول، الأمر الذي أجبر مورينيو على تغييره بين الشوطين لمعاناته في كلا الكاحلين.

وعلق مورينيو على إصابة مهاجمه، قائلًا: “الإصابة الثانية كانت أسوأ من الأولى.. كان بإمكانه تحمل إصابة واحدة وليس اثنتين؛ ليخرج هاري كين من مباراة تلقينا الهزيمة بها، بالتأكيد كان الأمر أكثر من آلام”.

وكانت الإصابة في الكاحلين الأزمة الكبرى في مسيرة هاري كين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، حيث غاب عن مباريات عديدة خلال موسم 2018/ 2019، بسبب تعرضه لإصابة كبرى في الأربطة، الأمر الذي أثر على مستواه لفترة.

ليفربول يتجاوز السبيرز بثلاثية

ولعب توتنهام ضد ليفربول، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من الريدز الذي نجح في استعادة نغمة الفوز، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد السبيرز بقيادة مورينيو عند 33 نقطة، ليتواجد في المركز السادس.

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