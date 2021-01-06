هدية خاصة من المسحل لرئيس فيفا

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل هدية خاصة لرئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، جياني إنفانتينو خلال زيارته إلى الرياض اليوم.

المسحل يقدم هدية لرئيس فيفا

وكان إنفانتينو قد وصل إلى العاصمة الرياض، ظهر اليوم، واستقبله وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومساعده عبدالله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ياسر المسحل أهدى رئيس فيفا نسخة من الهدية التذكارية المقدمة خلال بطولة القارات الثانية على كأس الملك فهد 1995.

كما قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم طقم المنتخب الوطني الجديد مكتوب عليه اسم “جياني” باللغة العربية، بالإضافة إلى هدية تذكارية تقديرًا لزيارته.

إنفانتينو يتجول في اتحاد الكرة ويجتمع مع الحكام

والتقى إنفانتينو بحكام النخبة الدوليين بحضور مدير دائرة التحكيم، مانويل نافارو، كما اطلع على خطة تطوير الحكم المحلي خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي زيارة إنفانتينو اليوم في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لكرة القدم، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية.

كما أنها تأكيد لدور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي “فيفا” نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم الكرة.

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