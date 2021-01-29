هل يؤثر الزكام على نتيجة فحص كورونا؟

المواطن - الرياض

قالت وزارة الصحة: إن الإصابة بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا.

الزكام وفحص كورونا:

وردت الصحة عبر حساب “الصحة 937″ على استفسار في هذا الشأن، وقالت: إن الزكام لا يؤثر على نتيجة الفحص، وإن النتيجة الإيجابية تدل على الإصابة بالفيروس.

كورونا في السعودية:

كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (267) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (253) حالة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (367543) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (359006) حالات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد في السعودية تراجعت بنحو 98%، لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على اللقاح.

أهلية الحصول على اللقاح:

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15/ 12/ 2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي”.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

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