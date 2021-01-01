هل يرحل ميسي عن برشلونة ؟!

المواطن - مروة نبيل

ازدادت أنباء رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

ميسي يدخل الفترة الحرة

ويستطيع ميسي اليوم، الأول من يناير 2021، التوقيع لأي نادٍ للانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني، بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي في شهر يونيو المقبل، حيث دخل الفترة الحرة من عقده رسميًا.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خوفًا من رحيله عن الفريق في أي وقت، خاصة أنه سبق وأبدى رغبته في مغادرته.

وكانت الصحافة الإسبانية قد ربطت النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي.

برشلونة يُعاني

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره ويسكا، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في أولى مبارياته عام 2020.

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