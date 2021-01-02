هل يمكن الجمع بين لقاحين لكورونا؟

المواطن - متابعة

مع تنوع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، المطروحة في دول عدة حول العالم حاليًّا، يبرز تساؤل مهم: هل يمكن الخلط بين هذه الأنواع؟

وتشترك معظم اللقاحات التي تم تطويرها مؤخرًا في أنها تؤخذ على جرعتين بينهما فاصل زمني، وتظهر فعاليتها بعد أيام من تناول الجرعة الثانية، بحسب “سكاي نيوز”.

وبعبارة أكثر بساطة، هل يمكن أن يحصل شخص ما على جرعة أولى من لقاح، ثم يحقن بعد انتهاء الفترة المقررة بجرعة ثانية من لقاح آخر لأي سبب كان؟

وبات هذا السؤال شائعًا في بريطانيا حاليًا، مع الإعلان عن بدء توزيع لقاح “أكسفورد-أسترازينيكا” المحلي الأسبوع المقبل، بعد أسابيع من طرح لقاح “فايزر-بيونتك” الأمريكي، علمًا أن كليهما يتطلب تلقي جرعتين.

ومع محدودية الدفعات الأولى من اللقاحات ووضع أولويات لمتلقيها، حيث يحصل عليها أولًا كبار السن والعاملون في المجال الطبي، فمن الوارد أن يتلقى شخص ما جرعة أولى من لقاح، ثم يفاجأ بعدم توفر جرعة ثانية من اللقاح ذاته عند الموعد المحدد.

ولم تقدم السلطات الصحية في بريطانيا إجابة شافية على مسألة “خلط اللقاحات”، وإنما أوصت بتجنب ذلك.

وقالت رئيسة قسم التحصين في هيئة الصحة العامة ماري رامزي، لشبكة “سكاي نيوز”: إن “الخلط غير موصى به، لكن يمكن أن يحدث فقط في أضيق نطاق”.

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