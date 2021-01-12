هل ينضم البيروفي كريستيان كويفا إلى الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لضم نجم منتخب بيرو الأول، كريستيان كويفا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال يستهدف ضم كريستيان كويفا

وأكدت صحيفة “إل كوميرشيو” البيروفية، اليوم الثلاثاء، أن الهلال اقترب من ضم نجم فريق ييني ملطية سبور التركي، كريستيان كويفا بعقد يمتد لمدة عامين، وراتب يصل إلى مليوني دولار في الموسم.

وتابعت الصحيفة: “الأزمة الحالية بين اللاعب ومدرب ناديه التركي ربما تنتهي أخيرًا بشكل إيجابي، لأنه وفقًا للصحافة التركية سينتقل كويفا للهلال ليكون إلى جانب زميله في المنتخب أندريه كاريلو”.

ومثل كريستيان كويفا صاحب الـ32 عامًا، أندية رايو فاليكانو الإسباني وباتشوكا المكسيكي، وانتقل من سانتوس البرازيلي إلى ملطية على سبيل الإعارة، مطلع الموسم الجاري حتى يونيو المقبل.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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