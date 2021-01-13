هورفات مستمر مع النصر

المواطن - مروة نبيل

اقترب الكرواتي ألين هورفات من الاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن الأداء خلال الفترة الماضية.

هورفات يقود النصر

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن إدارة نادي النصر اتفقت مع الأعضاء الذهبيين الداعمين على استمرار هورفات في منصبه وتأجيل البحث عن مدرب بديل للبرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل قبل أسبوعين.

وتابع: “الإدارة النصراوية سعيدة بالعمل الفني الذي يقدمه هورفات، خاصةً بعد أن حرَّر الفريق من الاعتماد في التسجيل على المغربي عبدالرزاق حمدالله، المهاجم، إذ سجل ستة لاعبين أهداف النصر في المباراتين الماضيتين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة نادي النصر، أحضرت عائلة المدرب الكرواتي إلى الرياض، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في استعادة نغمة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قاده المدرب الكرواتي للفوز على الفيصلي والعين بنتيجة 3/1.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13، ويحتل العالمي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق الريداوي صاحب المركز الـ13.

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