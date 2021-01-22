هولندا تفرض حظر تجول لأول مرة بسبب كورونا

المواطن - متابعة

تعتزم هولندا فرض حظر تجول لأول مرة لاحتواء الانتشار السريع لطفرات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وسيحظر على المواطنين مغادرة مساكنهم اعتبارًا من بعد غد السبت من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة والنصف صباحًا.

موافقة البرلمان الهولندي

وقد وافق البرلمان الهولندي مساء الخميس على تطبيق حظر التجول وذلك بعد جلسة مناقشة عاصفة.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية لم تطبق مثل هذا الإجراء منذ تفشي جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الهولندية قررت تقييد المخالطات الشخصية حيث صار من غير المسموح لأفراد المسكن الواحد استقبال أكثر من شخص واحد في اليوم.

حظر الطيران من بريطانيا

كما حظرت السلطات الهولندية الطيران القادم من بريطانيا وجنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي الأماكن التي يُعتقد أن طفرات فيروس كورونا انتشرت فيها على نحو خاص.

وطبقت هولندا إغلاقًا منذ منتصف كانون أول/ديسمبر الماضي، حيث تم إغلاق المحلات والمدارس والمطاعم وفرض قيود صارمة على المخالطات الشخصية حتى التاسع من شباط/فبراير المقبل.

وسيسري حظر التجول في هولندا مبدئيًا حتى التاسع من الشهر المقبل.

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