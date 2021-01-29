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وزارة التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية
لرفع المهارات القرائية والكتابية للصف الرابع

وزارة التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية

2021/01/29
الساعة 1:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية وزارة التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 رفع مستويات الطلبة
2 مهارة الفهم القرائي

اعتمدت وزارة التعليم تنفيذ اختبارات محاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم PIRLS لجميع طلبة المملكة في الصف الرابع الابتدائي، وذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة “مدرستي” بداية من اليوم الخميس وبشكل أسبوعي.

رفع مستويات الطلبة

ويأتي تنفيذ الاختبارات المحاكية في إطار تطبيق وزارة التعليم هذا العام 2021 الاختبار الدولي PIRLS؛ بهدف دعم السياسات والمشروعات والبرامج التي تسهم في رفع مستويات الطلبة.

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مهارة الفهم القرائي

وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الاختبارات إلى تمكين المعلمين أيضًا من إكساب الطلاب مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة “مدرستي”، حيث تعتزم تنفيذ مشروع التدريب على استراتيجيات تدريس الفهم القرائي، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية أداء مشرفي ومعلمي اللغة العربية والصفوف الأولية، وكافة معلمي المواد الدراسية في المرحلة الابتدائية، والعمل على ترشيح مشرفين تربويين من إدارات التدريب وأقسامها، أو من الإشراف التربوي في مناطق ومحافظات المملكة كمدربين مركزيين لنقل الخبرة التدريبية.

 

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