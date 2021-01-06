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وزارة الصحة تمدد فترة إعلان وظائف أخصائي غير طبيب
حتى تاريخ 30/6/1442

وزارة الصحة تمدد فترة إعلان وظائف أخصائي غير طبيب

2021/01/06
الساعة 4:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة الصحة تمدد فترة إعلان وظائف أخصائي غير طبيب
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تمديد فترة إعلان وظائف أخصائي غير طبيب لمختلف التخصصات الصحية حتى تاريخ 30/6/1442.

وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق عن توفر (2221) وظيفة أخصائي غير طبيب لمختلف التخصصات للسعوديين فقط اعتبارًا من يوم الخميس 16/5/1442 ولمدة عشرة أيام وفتحت باب التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: ⁦s.moh.gov.sa/jobs.

شروط وظائف وزارة الصحة:

وبيّنت الوزارة، أنّ الشروط والوثائق المطلوبة هي:

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي.

– شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

– شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.


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