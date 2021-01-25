وزارة النقل تدشن 11 مشروعًا تنمويًّا في عسير

المواطن - عسير

دشنت وزارة النقل عددًا من مشاريع وزارة النقل بمنطقة عسير، ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها، وذلك برعاية أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، حيث دشنت الوزارة 11 مشروعًا تنمويًّا لخدمة الطرق ومرتاديها، بإجمالي أطوال تجاوزت 172 كيلومترًا.

مشروعات النقل في عسير:

والمشروعات هي ازدواج الطريق من أسفل عقبة شعار إلى المحايل ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وإصلاح المسار الحالي لطريق خميس مشيط/ نجران، ومشروع تنفيذ أعمال استكمال المرحلة السادسة لطريق أبها/ الطائف بحمايات وجدران استنادية ومداخل قرى للأجزاء المنفذة سابقًا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عقبة حبو العانزة ثلوث حسوة، وإصلاح المسار الحالي للطريق الساحلي جدة/ جازان (الجزء الواقع في منطقة عسير) ضمن المرحلة الأولى، وتنفيذ ازدواج طريق محايل/ بحر/ أبو سكينة/ الحريضة ضمن أعمال المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال وصلة عبلة الحسو، ووصلة طريق الرديف الشمالي، ومشروع طريق ونفق حسوة ضمن أعمال المرحلة الأولى، ووصلة طريق آل مطير عضاضة.

سلسلة مشاريع:

وأكد الجاسر أن هذه المشاريع التنموية تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم هذه المنطقة السياحية الحيوية، كما قدم معاليه شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يوليه للمنطقة وأهلها، بالإضافة إلى دعمه المستمر لمشاريع الوزارة في المنطقة.

مؤكدًا أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة، وتحرص كل الحرص على إنجاز كافة مشاريعها بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: بناء مجتمعٍ حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطنٍ طموح.

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