وزير المالية: رؤية السعودية 2030 اجتازت جائحة كورونا بنجاح

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن رؤية السعودية 2030 تمكنت من اجتياز جائحة فيروس كورونا بنجاح.

وأضاف الجدعان أن فرص الاستثمار في السعودية واعدة وهائلة، بعضها في الصناعات التقليدية وبعضها في صناعات نركز عليها الآن مثل التغير المناخي، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة.

رؤية 2030 تجتاز الجائحة بنجاح:

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريًّا في الرياض وافتراضيًّا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وقال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان: إن رؤية السعودية 2030 اجتازت اختبار جائحة كورونا بنجاح، فقد كان “للإصلاحات وللتشريعات وللاستثمارات الحكومية، ولمستهدفات الرؤية، أثر واضح في مساعدة الاقتصاد على التعامل مع الظروف المفاجئة”.

وأضاف وزير المالية محمد الجدعان أنه كانت لدى المملكة ومن خلال الرؤية، “مستهدفات واضحة وكانت رحلة عصيبة في 4 أو 5 سنوات ماضية لكنها حققت نتائجها المرجوة، ثم كان لدينا جائحة كورونا التي اختبرت مدى قوة ونجاح، الخطط والإصلاحات”.

نجاح الاستثمارات ومرونة التشريعات:

واعتبر أن نجاح الاستثمارات، ومرونة التشريعات واللوائح التي تحسنت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، جعل من السهل ممارسة الأعمال والاستثمار وتوفير البيانات وإدماج الشباب، وتطوير إدارة الميزانية، ورفع كفاءة الإنفاق بشكل عام”.

وأشار الجدعان إلى التنافس والتكامل الخليجي، في القطاعات الاستثمارية المختلفة، مؤكدًا أهمية العمل على تمكين القطاع الخاص، ودعم الشباب في المنطقة.

مبادرة مستقبل الاستثمار:

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول؛ بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19، رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثًا عالميًّا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستين من هؤلاء سيكونون ضيوفًا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

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