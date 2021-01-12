وظائف صحية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تعقيم: شهادة الدبلوم في تخصصَي: (العمليات، أو التعقيم).

– مساعد طب وجراحة العيون: الشهادة الجامعية في تخصص مساعد طبيب عيون.

– منسق الحالات السريرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة، أو شهادة الماجستير في تخصص التمريض.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر