وفاة الرجل الأكثر بدانة في بريطانيا سابقًا عن عمر 52 عامًا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توفي الرجل الأكثر بدانة في بريطانيا سابقًا، عن عمر يناهز 52 عامًا بعد معاناته من صعوبات في التنفس والتهابات على مدى السنوات القليلة الماضية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، توفي باري أوستن، من تشيلمسلي وود، برمنغهام، أمس، وفقًا للصفحة الرسمية لنادي برمنغهام سيتي على تويتر، وقد أشادت أسرته بأنه كان رجلًا رائعًا، ولا يزال سبب وفاة السيد أوستن مجهولًا.

كمية هائلة من السعرات:

في وقت من الأوقات، استهلك أوستن ما يصل إلى 29 ألف سعرة حرارية، وشرب ما يصل إلى 12 لترًا من المشروبات الغازية في اليوم، واكتسب سمعة سيئة؛ بسبب تناوله المفرط للأكل.

وتم اعتبار باري الرجل الأكثر بدانة في بريطانيا وكان وزنه يصل إلى 700 كيلوجرامًا.

وبعد تركيب بالون لمعدة باري، انخفض إلى 40 حجرًا في عام 2012، حيث فقد لقبه مرة واحدة باعتباره الرجل الأثقل في بريطانيا، ولكن حتى مع فقدان الوزن الشديد، كان باري يعاني من مشاكل خطيرة في ساقيه.

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