وفاة 100 ألف بـ كورونا في بريطانيا وجونسون: آسف

المواطن - متابعة

أصبحت المملكة المتحدة، أمس الثلاثاء، أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يؤكد خطورة الأزمة في هذا البلد الذي يعول بشكل كبير على حملات التطعيم.

1631 وفاة إضافية:

وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى مئة ألف و162 وفاة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه يتحمل المسؤولية كاملة عما قامت به حكومته.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي “إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسًا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة”.

أكثر من 3,6 مليون إصابة:

وسجلت بريطانيا أكثر من 3,6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي المرض في يناير من العام الماضي.

وتعيش المملكة المتحدة إغلاقًا فرضته الحكومة لكبح الموجة الحالية من تفشي الفيروس.

وتتميز هذه الموجة بزيادة كبيرة في عدد الإصابات يعتقد أن سببها سلالة متحورة من الفيروس اكتشفت في المملكة المتحدة يقول العلماء إنها أسرع انتشارًا من السلالة الأصلية.

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