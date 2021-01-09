وليد الفراج: الجميع يتحدث عن التحكيم وينسى أخطاء الأندية

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج اندهاشه من حديث الكثير من الجماهير عن أداء التحكيم، مضيفًا أنهم يتجاهلون ويتناسون أخطاء اللاعبين والأندية الفنية، ويُحملون كل شيء على التحكيم.

وليد الفراج يوجه رسالة لمن يتحدث عن التحكيم:

وتحدث الفراج في مقدمة حلقة اليوم السبت ببرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “وصلنا لـ مرحلة لا نتحدث إلا في التحكيم، إذا أهدر المهاجم فرصة أو 2 ومن ثم تمت عرقلته، ينسى الجمهور والجميع الأخطاء الفنية للاعبين وللمدربين وللنادي ويعلقون على التحكيم”.

وأضاف الفراج: “أنا لا أقول إن التحكيم ليس به أخطاء، بالطبع هناك أخطاء، ولكن كثرة الحديث عن التحكيم فقط أمر يثير الاندهاش”.

الاتحاد يحقق فوزًا صعبًا على ضمك:

يذكر أن الاتحاد كان حقق الفوز على نادي ضمك بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشرائع.

وكانت مباراة الاتحاد وضمك، تأجل انطلاقها لمدة 45 دقيقة بسبب غرق أرضية الملعب نتيجة هطول الأمطار.

يذكر أن حكم مباراة الاتحاد وضمك ألغى هدفًا للاعب فهد المولد بداعي التسلل.

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