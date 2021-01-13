يزيد الراجحي يُحقق فوزه الثاني في مراحل داكار 2021

المواطن - مروة نبيل

واصل السائق السعودي يزيد الراجحي تألقه خلال منافسات رالي دالي السعودية 2021، ونجح في تحقيق الفوز بالمرحلة العاشرة التي أُقيمت، اليوم الأربعاء.

يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة العاشرة

ونجح يزيد الراجحي في تصدر المرحلة العاشرة “فئة السيارات” في رالي داكار السعودية 2021 من نيوم وحتى العلا، وسط مناظر طبيعية ومناطق شديدة الانحدار، فيما حل القطري ناصر العطية في المركز الثاني، ثم بيتر هانسيل ثالثًا.

ويُعد هذا الفوز هو الثاني الذي يُحقق الراجحي في رالي داكار السعودية 2021، حيث سبق وتصدر المرحلة السابعة، ليكون أول سائق سعودي يفوز بمرحلة من السباق “فئة السيارات”، على أرضه وبين جماهيره.

داكار السعودية 2021

واستضافت السعودية النسخة 42 من الرالي، وتُعتبر أول نسخة تُقام في قارة آسيا التي تم أُقيمت عام 2020، وتم عقد شراكة مع داكار، يمتد إلى 10 سنوات، وأُقيم أول سباق في المملكة خلال الفترة من 5 حتى 17 يناير 2019.

وانطلق داكار السعودية 2021، الأسبوع الماضي وسيستمر وحتى 15 يناير، ويضم السباق جوانب تقنية أكثر، ويتحدى المشاركون لخوض المنافسات بين الكثبان الرملية منذ اليوم اﻷول وحتى اﻷخير، وستكون هناك أماكن مختلفة وتحديات أصعب.

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