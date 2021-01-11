يوفنتوس يتجاوز عقبة ساسولو بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة يوفنتوس ضد ساسولو التي أُقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتحقيق اليوفي لفوز صعب بنتيجة 3/ 1.

شوط سلبي

وبدأت مباراة يوفنتوس ضد ساسولو بشكل سريع، وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة السابعة بعد تلقيه عرضية مميزة من باولو ديبالا، إلا أن حارس الفريق الضيف ارتقى سريعًا، وضغط عليه لتمر الكرة فوق العارضة.

ومرر ماكيني الكرة إلى فرابوتا الذي أطلق تسديدة صاروخية، ولكن حارس ساسولو حولها إلى ركنية، واضطر مدرب اليوفي أندريا بيرلو لإجراء تبديل اضطراري عند الدقيقة 18 بخروج ويستون ماكيني ودخول آرون رامسي.

وتعرض باولو ديبالا لإصابة في الركبة ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 42، ويدفع بيرلو باللاعب كولوسيفسكي بدلًا منه، ومنح الحكم البطاقة الحمراء للاعب بيدرو أبيانج بعد تدخله بعنف على كييزا، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وأضاع رونالدو فرصة فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حيث وصلته الكرة والمرمى خالي، ولكنه لم ينجح في وضعها بالشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد ساسولو بالتعادل السلبي.

يوفنتوس ينتفض ضد ساسولو:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني سجل دانليو الهدف الأول لليوفي عند الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ورغم النقص العددي، إلا أن ساسولو نجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 58 عن طريق جريجوري ديفريل.

وأطلق كييزا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها اصطدمت بالقائم، ومنع الحارس كونسيلي رونالدو من تسجيل هدف محقق عند الدقيقة 74، قبل أن يحرز رامسي الهدف الثاني لليوفي عند الدقيقة 82.

وكلل رونالدو مجهوده وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما انطلق من منطقة الملعب وتوغل وأطلق تسديدة أرضية، لتنتهي مباراة يوفنتوس ضد ساسولو بتحقيق اليوفي لفوز هام بثلاثية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد ساسولو عند الدقيقة 29 في المركز السابع.

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