12 علامة تحذيرية من وجود التهاب خفي في جسمك 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

عندما يفكر معظم الناس في الالتهاب، فإن أول ما يخطر على البال هو تورم الكاحل أو الركبة، لكن الالتهاب أكثر خطورة، بل يمكن القول إنه أصل كل الأمراض، وهو في الأساس عبارة عن استجابة طبيعية للجسم تجاه الإجهاد سواء كان جسديًا أو عاطفيًا أو ناجم عن النظام الغذائي السيئ.

وبمجرد أن يبدأ جسمك في الالتهاب، فإنه يعرضك لخطر كل شيء من زيادة الوزن والصداع النصفي والحساسية ونزلات البرد والإنفلونزا إلى أمراض أكثر خطورة مثل النقرس وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومرض الزهايمر ومرض السرطان، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

مسببات الالتهاب الشائعة

ومن مسببات الالتهاب الشائعة تعرض الجسم باستمرار للقصف بالسموم في كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الأطعمة التي نتناولها والهواء الذي نتنفسه وحتى المنتجات اليومية التي نستخدمها، فيصبح نظام المناعة لديك في نهاية المطاف مثقلًا بالسموم ومن هنا تبدأ الأمراض.

كما تشمل المسببات أيضًا: السكر المكرر والإضافات الكيميائية والخضراوات المعدلة وراثيًا والأصباغ الاصطناعية وأي شيء معالج، والإجهاد أيضًا والضغط. وفي النهاية، يبدأ جسمك في الاستسلام والانهيار، ويمكنك الحد من الضرر من خلال التعرف على العلامات الأربعة عشر الأكثر شيوعًا للالتهاب قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

12 علامة تحذيرية من وجود التهاب في جسمك

التعب المزمن حب الشباب الرغبة الشديدة في تناول الطعام الأكل بشراهة زيادة الوزن غير المبررة الانتفاخ احتباس الماء الإسهال ضغط الدم المرتفع قرحة المعدة الم المفاصل متلازمة القولون العصبي (IBS)

كيفية علاج الالتهاب بشكل طبيعي

النظام الغذائي هو أهم شيء يجب مراعاته عند معالجة الالتهاب، وذلك قبل تناول الأدوية والعقاقير، وقد قال أبقراط: ليكن طعامك دوائك ودوائك طعامك.

ويجب أن يكون الطعام طازجًا وغير معالج وطبيعي قدر الإمكان، لذلك احرص على تناول ما يلي:

نظام غذائي يعتمد على الخضار الطازجة والسلطات والمصادر الجيدة للبروتين مثل: البيض والمأكولات البحرية واللحوم العضوية أو التي تتغذى على الأعشاب والدواجن، بالإضافة إلى الدهون الصحية التي تشمل دهون أوميغا 3 والفواكه الطازجة والكثير من المكسرات والبذور والكثير من البروبيوتيك.

وتجنب ما يلي: الأطعمة المصنعة، اللحوم المصنعة، السكريات المكررة، الدهون المتحولة، الغولتين، المشروبات الغازية.

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