3 أندية إيطالية تُنافس برشلونة على ضم ديباي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني سيجد منافسة قوية لحسم صفقة مهاجم فريق ليون الفرنسي، الهولندي ممفيس ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديباي يجذب أنظار الأندية الكبرى

وينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية منافسات الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر خلال يناير الجاري، علمًا بأن برشلونة كان قريبًا من التعاقد معه الصيف الماضي، إلا أن الصفقة فشلت لأسباب مادية متعلقة بالبارشا.

وأشارت مجلة “فرانس فوتبول”، إلى أن الوضع التعاقدي لديباي، جذب اهتمام كبار إيطاليا، وتحديدًا الثلاثي يوفنتوس وإنتر وميلان، والذين يرغبون في تدعيم هجومهم بقوة.

ديباي هدفًا رئيسيًا لنادي برشلونة

ويُعد ديباي هدفًا رئيسيًا لنادي برشلونة، بعد فشل التعاقد مع نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حيث يرغب النادي الكتالوني في ضم مهاجم جديد لخلافة الأوروغوياني لويس سواريز، الذي رحل إلى أتلتيكو مدريد.

ويثق مدرب الفريق الكتالوني، رونالد كومان، كثيرًا في إمكانيات ديباي، حيث أشرف على تدريبه في منتخب هولندا، لذلك يسعى لضمه إلى البارشا هذا الشهر، إلا أن ذلك سيكون مرتبطًا باللاعبين الراحلين عن صفوفه، ومدى توفير السيولة المالية.

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