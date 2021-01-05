5 أطعمة تساعد في علاج التهاب الحلق

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يشعر الغالبية العظمى من الناس بين حين وآخر بتلك الدغدغة الصغيرة في الحلق، وأحيانًا تتفاقم وتصبح أمرًا مؤذيًا، ويكون ذلك عبارة عن التهاب الحلق، وهناك العديد من الأطعمة الطبيعية الخارقة التي يمكن أن تساعد إما في تهدئة الالتهاب أو علاجه، وإليك 5 أطعمة خارقة قال العلماء والأطباء: إنها مفيدة في علاج التهاب الحلق، بحسب موقع daily health pos الطبي.

5 أطعمة لعلاج التهاب الحلق:

1- لحاء الصنوبر البحري:

يُعرف أيضًا باسم بيكنوجينول، وهو مستخلص لحاء الصنوبر البحري، يُؤخذ من شجرة الصنوبر التي تنتمي إلى منطقة غرب وجنوب غرب البحر الأبيض المتوسط.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الإيطالية Otorinolaringologia أن المكمل المركب الموجود في هذه المادة يحتوي على الزنك وفيتامين C قد يكون فعالًا في تقصير آثار التهاب الحلق.

2- فاكهة الكيوي الذهبية:

هناك فاكهة الكيوي الخضراء لكن هناك أيضًا مجموعة متنوعة من فاكهة الكيوي الذهبية، وهي أكثر نعومة من الخارج ومذاقها أحلى بكثير من النوع الأخضر، ووفقًا لبحث نُشر في المجلة البريطانية للتغذية، فإن أولئك المشاركين في الدراسة وتناولوا هذه الفاكهة قلت لديهم مدة أيام الإصابة، من 5.2 يوم إلى يومين.

3- مستخلص جذر البلارجونيوم:

البيلارجونيوم هو نبات طبي موطنه جنوب إفريقيا، وقد وجدت دراسة نشرت في أبحاث العلاج بالنباتات في عام 2001 أن مستخلص جذر البلارجونيوم يمكن أن يعدل جهاز المناعة ويقويه.

كما أظهرت الدراسة نتيجة إيجابية عند استخدامها لعلاج الأمراض المعدية في الجهاز التنفسي، وتقليل شدة التهاب الحلق.

4- الزنجبيل:

وجدت دراسة أن تناول جذر الزنجبيل مع مزيج من الأعشاب الأخرى يقلل بشكل فعال من حدوث التهاب اللوزتين الحاد، والعديد من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق يعانون بالفعل من التهاب اللوزتين، وغالبًا ما يصاب أولئك الذين يصابون به بنوبات متكررة.

5- عشبة إشنسا:

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيارات الطبيب المتكررة هو إصابة المرضى بعدوى الجهاز التنفسي، والتي يمكن أن يكون لها أعراض مختلفة بما في ذلك التهاب الحلق والسعال وصعوبة التنفس، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون عدوى الجهاز التنفسي ناجمة عن عدوى بكتيرية، ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب مضاعفات عدوى فيروسية.

ويمكن أن تساعد عشبة الإشنسا في علاج أعراض عدوى الجهاز التنفسي والتعامل معها، ويشمل ذلك التهاب الحلق، وقد وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص العشبة له دور مزدوج ضد العديد من بكتيريا الجهاز التنفسي المهمة؛ فهو له تأثير قاتل وتأثير مضاد للالتهابات، وفقًا للتقرير المنشور في مجلة Phytomedicine.

وقد يكون من السهل الاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لعلاج التهاب الحلق هي تناول الأدوية التقليدية المتوفرة في الصيدلية، لكن من جهة أخرى، فإن العلاجات الطبيعية بالأعشاب آمن وأصح، وتوفر لك الراحة التي تحتاجها دون التعرض لآثار جانبية؛ لذلك جربها أولًا.

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