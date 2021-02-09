آخر تطورات اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا المالية

المواطن - الرياض

نشرت مجموعة سامبا المالية تعميم مجلس إدارة المجموعة الخاص بصفقة الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.

صفقة اندماج سامبا المالية مع البنك الأهلي التجاري

وقالت المجموعة إن التعميم معد وفقًا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والمتضمن رأي مجلس إدارة المجموعة بشأن العرض المقدم لمساهمي المجموعة لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري وخطط البنك الخاصة بالمجموعة وموظفيها، كما يتضمن الاستشارة المستقلة المقدمة إلى مجلس إدارة مجموعة سامبا من قبل شركة مورغان ستانلي السعودية والتي تم تعيينها كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة الاندماج.

خطوات الدمج مع البنك الأهلي

كما قام البنك الأهلي التجاري في وقت سابق من هذا اليوم بنشر المستندات التالية والخاصة بصفقة الاندماج:

1) مستند العرض الموجه لمساهمي مجموعة سامبا المالية والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من البنك إلى مساهمي المجموعة لغرض الدمج مقابل إصدار أسهم جديدة لهم في البنك والمعد وفقًا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

2) تعميم مساهمي البنك الأهلي التجاري بشأن زيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري والمعد وفقا لمتطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

زيادة رأسمال البنك الأهلي التجاري

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت أمس موافقتها على طلب البنك زيادة رأس ماله من ثلاثين مليار ريال (30,000,000,000) إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون ريال (44,780,000,000) وذلك عن طريق إصدار مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون سهم عادي (1,478,000,000)، ‏ لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.







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