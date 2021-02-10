آخر تطورات تقليص عدد الأجانب بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات حول تقليص عدد اللاعبين الأجانب بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين بدءًا من الموسم المقبل.

تقليص عدد اللاعبين من 7 إلى 6

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس بالفعل تقليص عدد الأجانب في دوري المحترفين من 7 إلى 6 لاعبين بدءًا من موسم 2021/2022.

وكان عدد اللاعبين الأجانب في الأصل 8 لاعبين، ولكن اتحاد القدم قرر تقليصهم بعد ذلك إلى 7 لاعبين مع بداية الموسم الماضي 2019/2020.

يذكر أن بعض الآراء كانت قد اتجهت إلى تقليص عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على اللاعبين السعوديين، من أجل مشاركتهم باستمرار لما فيه من مصلحة للمنتخب السعودي الأول، بينما أكد الجانب الآخر أن وجود 7 لاعبين أجانب في الفريق المشارك بدوري المحترفين سيُساهم في زيادة قوة المنافسة بين اللاعب السعودي والأجنبي.

مباراتان غدًا في دوري محمد بن سلمان

وستنطلق مباريات الجولة الـ18 بدوري المحترفين غدًا الخميس بـ مباراتين، حيث يلعب الاتفاق مع أبها في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، بينما المباراة الثانية ستكون بين الجارين الأهلي والاتحاد، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 بعد منافسة شرسة مع فريق النصر.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بعد فوز الهلال على العين أمس الثلاثاء بخماسية نظيفة بالجولة الـ16.







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