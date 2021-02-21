أبرز نجوم هوليوود المصابين باضطراب ثنائي القطب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يصيب مرض اضطراب ثنائي القطب من 0.3 إلى 1.2% من الأشخاص حول العالم، بما يعادل نحو 46 مليون شخص، منهم 52 و 48% من الإناث والذكور على التوالي، وفقًا لآخر إحصائية نُشرت في عام 2017.

وفي الولايات المتحدة نفسها يصيب نحو 5.7 مليون بالغ أي 2.6% من سكان الولايات المتحدة، من سن 18 عامًا فأكثر.

ما هو اضطراب ثنائي القطب ؟

الاضطراب ثنائي القطب أو الهوس الاكتئابي، هو اضطراب عقلي يتميز بتقلبات مزاجية مستمرة أو غير عادية ويمكن أن يقلل من جودة حياة الفرد، وحياة المشاهير ليست استثناءً من ذلك.

نجوم هوليوود المصابين بمرض اضطراب ثنائي القطب

1- بريان دوجلاس ويلسون

في سن الـ 21، بدأ بريان دوجلاس ويلسون يعاني من مشاكل الصحة العقلية، بدأ الأمر بسماع أصوات وتعرضه لنوبات هلع، وتم تشخيصه في النهاية بالاضطراب الفصامي العاطفي، وهو نوع من الاضطراب ثنائي القطب.

2- كاثرين زيتا جونز

مرت كاثرين زيتا جونز بوقت صعب في حياتها بسبب هذا المرض، وقد ازدادت نوباته بعد تشخيص زوجها مايكل دوغلاس بمرض سرطان الحلق.

3- ديمي لوفاتو

تم تشخيص المغنية ديمي لوفاتو بالمرض عندما دخلت مركز إعادة التأهيل في سن 22، وقبل تشخيصها، كانت تعاني من الشره المرضي وإدمان المخدرات وقالت لوفاتو إنها تريد من النساء أن يعرفن أنه من الممكن أن يعيشن بشكل جيد، وأن يشعرن بصحة جيدة، وأن يجدن السعادة أيضًا مع الاضطراب ثنائي القطب أو أي مرض عقلي آخر يعانين منه.

4- فرانك سيناترا

كان المغني والممثل والمنتج الأمريكي أحد أشهر الفنانين الموسيقيين وأكثرهم تأثيرًا في القرن العشرين، وقد تمتع بمسيرة ناجحة في السينما والمسرح، ولم تتضاءل شعبيته أبدًا، حيث باع أكثر من 150 مليون تسجيل، وكان أحد أبرز عناوين لاس فيغاس، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد.

5- جان كلود فان دام

تعرض نجم هوليوود لأربع زيجات فاشلة، وعانى من إدمان الكوكايين، واُعتقل بسبب القيادة تحت تأثير الكحول ووجهت له في وقت ما تهمة الإساءة الزوجية، وتم تشخيصه في النهاية بأنه مصاب باضطراب ثنائي القطب بعد أن وصل إلى القاع.

6- ونستون تشرشل

رغم أنه ليس من مشاهير هوليوود، إلا أنه رجل سطر اسمه في كتب التاريخ بحروف برَاقة، وقد كتب طبيب رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، اللورد موران، في مذكراته: أنه شخص رئيس الوزراء باضطراب ثنائي القطب، ورغم ذلك تمكن الرجل السياسي الداهية من تحقيق إنجازات هائلة، وقاد بريطانيا إلى النصر في الحرب العالمية الثانية.

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