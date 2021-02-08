المواطن - مروة نبيل

ودعت إدارة نادي أبها، نجم الفريق الأول لكرة القدم، عمار النجار، بعد انتقاله رسميًّا إلى صفوف الشباب خلال لفترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أبها يودع عمار النجار:

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الاحتفالية التي أقامتها الإدارة لتوديع عمار النجار، وقدم المجلس شكره للاعب على جهوده التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وكان نادي الشباب قد أعلن عن أحدث صفقات الشتاء، مؤكدًا انضمام عمار النجار صاحب الـ23 عامًا إلى صفوفه رسميًّا، بعد شراء المدة المتبقية في عقده مع أبها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن حصل نادي الشباب الشهر الماضي على توقيع عمار النجار، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل لمدة عامين حتى 2023، مع أفضلية التمديد لموسم آخر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يتألق هذا الموسم:

ونجح نادي الشباب في الظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ليحقق فوزًا كبيرًا برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع نادي الشباب رصيده إلى 35 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، و5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثالث، ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة ضد العين سيخوضها، يوم غد الثلاثاء.







شارك الخبر