أبها يُنهي عقد غودوين بالتراضي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن رحيل الأسترالي كريغ غودوين عن الفريق الأول لكرة القدم رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

غودوين يرحل رسميًا

ولفت نادي أبها في بيان رسمي إلى أن مجلس الإدارة قرر إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم غودوين بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية لظروفه العائلية الخاصة.

وأضاف البيان الذي نشره حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وقدم المجلس شكره للاعب على جهوده التي بذلها خلال الفترة الماضية، متمنين له كل التوفيق خلال الفترة المقبلة”.

وكان نادي أبها قد تعاقد مع الأسترالي كريغ غودوين صاحب الـ28 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وظهر بشكل جيد معه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، وخسر 7 مرات.







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