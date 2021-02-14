أبو اثنين ينتقد 4 لاعبين في الهلال

المواطن - مروة نبيل

انتقد نجم نادي الهلال السابق، فيصل أبو اثنين، عددًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، بعد الخسارة ضد ضمك اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبو اثنين: الهلال بلا طعم

وعلق فيصل أبو اثنين على الهزيمة ضد ضمك، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “هلال بلا طعم ولا نكهة ولا هوية، هلال متهالك لا يستطيع بناء هجمة ولا يمنع عن بابه أي هجمة!!”.

وتابع النجم الهلالي السابق: “كاريلو في حالة سيئة جدًّا!، غوميز كالعادة مشاركة شرفية!، فييتو خسارة فيه قيمة الطيارة الخاصة!، كويلار لاعب سلبي ولا يناسب أسلوب وطريقة لعب الفريق!، هلال محزن!”.

واختتم فيصل أبو اثنين تغريداته عن الهلال عبر “تويتر”، قائلًا: “عندما أقوم ببناء فريق فإني أبحث دائمًا عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم فإنني أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة”.

ضمك يزيد معاناة الزعيم:

ولعب ضمك ضد الهلال اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح فارس الجنوب في تحقيق فوز تاريخي بهدف دون رد.

وتسببت خسارة اليوم في ابتعاد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عن المركز الثاني بجدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ليستمر في تقديم المستوى المتذبذب بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو خلال الفترة الأخيرة.

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