أبو هداية: سقف طموحات الاتحاد يتواكب مع هيبة الكيان

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي محمد أبو هداية بمستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

أبو هداية: سقف طموحات الاتحاد عالٍ جدًا

وقال محمد أبو هداية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “سقف الطموحات لنادي الاتحاد عالٍ جدًا يتواكب مع هيبة الكيان وتاريخه”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ومسألة إيهام الجمهور بغير ذلك من المبررات ليست سوى أعذار لعمل فني وإداري منقوص وغير مؤهل رغم الدعم المالي الذي تحظى به الأندية وحين يقابل هذا الدعم سوء إداري وفني طبيعي أن تخرج علينا مثل هذه الأعذار البليدة”.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الأهلي، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العميد في خطف تعادل قاتل عند الدقيقة 86، لينتهي ديربي جدة بنتيجة 1/1.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح العميد لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

وبعد ديربي جدة، رفع الفريق الأول لكرة بالعميد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 18 مباراة.







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