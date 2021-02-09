أفضل طريقة لمواجهة تحورات كورونا

المواطن - متابعة

اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن التلقيح الأسرع لأكبر عدد ممكن من الناس يمثل أفضل طريقة لمكافحة تحورات فيروس كورونا وسلالاته الجديدة.

تحورات كورونا:

وقال فاوتشي، في إفادة إعلامية، اليوم الاثنين: أفضل دفاع في مواجهة تطور الفيروس وظهور سلالات مختلفة هو تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس بالجرعة الأولى من اللقاحات في أسرع وقت، مع التأكد من أنهم سيتلقون في الوقت المناسب الجرعة الثانية من المصل.

وأضاف فاوتشي أنه بينما كان من المعقول التفكير في دراسة فعالية لقاحي “فايزر”/ “بيونتيك” و”موديرنا” على أساس جرعة واحدة في ضوء قيود إمدادات اللقاح، فإن مثل هذه الدراسة ستستغرق شهورًا حتى تكتمل، وبالتالي من المحتمل أن تجعل استنتاجاتها محل جدال.

جرعتان من اللقاح:

وحث فاوتشي، الذي أصبح من أكثر الخبراء الأمريكيين شهرة بعد انضمامه لفريق البيت الأبيض الخاص بمكافحة فيروس كورونا عام 2020، الناس على الحصول على الجرعتين من اللقاح.

ورصدت الأجهزة الصحية منذ ديسمبر عدة سلالات جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” تعتبر أكثر انتقالًا ومقاومة أمام الأجسام المضادة، ومن بينها سلالات تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.







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