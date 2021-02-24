أكثر من 67 قتيلًا خلال تمرد في ثلاثة سجون بالإكوادور

المواطن - متابعة

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أعلنت شرطة الإكوادور عن سقوط 67 قتيلًا على الأقل خلال تمرد في ثلاثة سجون.

عشرات القتلى:

وقالت شرطة الإكوادور في تغريدة لها عبر تويتر: “حتى الآن ذكرت الشرطة الجنائية مقتل 50 شخصًا في صفوف السجناء، خلال اضطرابات وقعت في ثلاثة سجون في جاياكيل (جنوب غرب) وكوينسا (جنوب) ولاتاكونجا (جنوب)”.

وأعلنت الشرطة بعد ذلك ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 67 قتيلًا.

كما كتب الرئيس لينين مورينو في تغريدة على موقع تويتر “المنظمات الإجرامية تنفذ أعمال عنف في عدد من مراكز الاعتقال في نفس الوقت”. وأضاف: “تعمل وزارة الداخلية والشرطة على استعادة السيطرة على السجون في جواياكيل وكوينكا ولاتاكونجا”.

أعمال شغب:

ووقعت أعمال شغب في السابق في العديد من السجون في الإكوادور. كما وردت أنباء عن وقوع اشتباكات عنيفة في سجن كوتوباكسي. ونشرت الشرطة وحدات إضافية في السجون للسيطرة على الوضع.

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