‎الرئيسية
جديد الأخبار
أهالي السامر في أبها : ضعوًا حلًا لمحول الكهرباء

أهالي السامر في أبها : ضعوًا حلًا لمحول الكهرباء

2021/02/11
الساعة 11:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
أهالي السامر في أبها : ضعوًا حلًا لمحول الكهرباء
المواطن - أبها

شكا أهالي حي السامر في أبها، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وذلك بسبب محول الكهرباء الموجود بجوار طريق الحزام الدائري وتحديدًا ما بين الهلال الأحمر وديوان المحاسبة، والذي يتعرض للأعطال بشكل مستمر بسبب الحوادث المرورية.

9adbeffc 3c5c 4f48 933c 84dffa8f655c

وطالب الأهالي شركة الكهرباء بسرعة وضع حل لتلك المشكلة، خاصةً وأن الانقطاع يستمر إلى حين حضور فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء وإعادة التيار، مشددين على أن عطل المحول وانقطاع الكهرباء يعود نتيجة اصطدام المركبات به بسبب موقعه غير المناسب.

ودعا الأهالي الجهات المختصة إلى وضع الحلول السريعة لمنع تضرر الحي بسبب موقع المحول الذي يتطلب نقله لمكان آمن.

867db8a8 0130 4d59 97e1 5ea4fc7016d3 950f47d0 7dba 4c74 a85b 999991908222


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :