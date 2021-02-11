أهالي السامر في أبها : ضعوًا حلًا لمحول الكهرباء

المواطن - أبها

شكا أهالي حي السامر في أبها، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وذلك بسبب محول الكهرباء الموجود بجوار طريق الحزام الدائري وتحديدًا ما بين الهلال الأحمر وديوان المحاسبة، والذي يتعرض للأعطال بشكل مستمر بسبب الحوادث المرورية.

وطالب الأهالي شركة الكهرباء بسرعة وضع حل لتلك المشكلة، خاصةً وأن الانقطاع يستمر إلى حين حضور فرق الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء وإعادة التيار، مشددين على أن عطل المحول وانقطاع الكهرباء يعود نتيجة اصطدام المركبات به بسبب موقعه غير المناسب.

ودعا الأهالي الجهات المختصة إلى وضع الحلول السريعة لمنع تضرر الحي بسبب موقع المحول الذي يتطلب نقله لمكان آمن.







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