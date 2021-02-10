أودي تكشف عن سيارتها الجديدة الخارقة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ليس عليك أن تكون بطلًا خارقًا لقيادة سيارة فاخرة رياضية، حيث حققت سيارة أودي الجديدة الرائعة e-tron GT جراند تورر هذا الحلم.

ومقابل سعر يتراوح بين 80 ألف إسترليني (420 ألف ريال) إلى 133 ألف إسترليني (700 ألف ريال)، ستحصل على سيارة تتميز ببعض القوى الخارقة، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة في 3.3 ثوانٍ فقط، والتمتع بنطاق يصل إلى 476 كم.

الجمع بين المتعة وإنقاذ الكوكب

وفي حين أن المهمة الأساسية لهذه السيارة هي إمتاع الراكب، إلا أنها تساعد في إنقاذ الكوكب من خلال عدم وجود انبعاثات كربونية.

مواصفات سيارة أودي الجديدة

ويبلغ طول سيارة أودي 4.99 متر وعرضها 1.96 متر وارتفاعها 1.41 متر على قاعدة عجلات 2.90 متر، وقالت أودي إن أبعادها تشترك مع أبعاد السيارة السياحية الكلاسيكية الكبيرة، حيث قال رؤساء التصميم في أودي إن سيارة GT الجديدة مستوحاة من السيارات السياحية الكبيرة والسيارات القوية في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ويتم تشغيل GT الجديدة من خلال بطارية ليثيوم أيون بقدرة 85 كيلو وات تتألف من 396 خلية، وتحتوي على مصابيح LED أمامية، بجانب مصابيح تشغيل نهارية مذهلة ثلاثية الأبعاد، وأضواء مؤشر أمامية وخلفية.

وهناك 9 ألوان خارجية بما في ذلك اللون الأخضر الجديد مع توفير فرصة إضفاء لمعة اللون الأسود من خلال ألياف الكربون، والزجاج الأمامي مصنوع من زجاج عازل للضوضاء بشكل قياسي، وكذلك النوافذ الجانبية والخلفية في الموديلات الأعلى.

وكان الممثل الهوليوودي الرائع، روبرت داوني جونيور، قد قاد نموذجًا أوليًا مبكرًا لسيارة GT الجديدة في فيلم ذا أفنجرز Marvel Movie Avengers Endgame، حيث يلعب دور الملياردير والمخترع توني ستارك، والتقط النجم صورة بجانب السيارة لشدة إعجابه بها.

موعد طرح السيارة

ومن المقرر أن تصل السيارة إلى صالات العرض في الربيع، حيث لا تطلق عملاق السيارات الألماني إصدارًا واحدًا بل نسختين رئيسيتين للعالم في العام.







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