أوروغوياني يدير ديربي الرياض بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

استقرت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على هوية حكم ديربي الرياض بين النصر والهلال.

أوروغوياني يدير ديربي الرياض

ويُقام ديربي الرياض بين النصر والهلال على ملعب مرسول بارك، مساء يوم 23 من شهر فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الحكام الاستعانة بالحكم الأوروغوياني إستيبان أوستوجيتش لإدارة ديربي الرياض، ويساعده مواطنيه نيوكولاس تاران وريتشارد ترينيداد، وسيكون الكولومبي نيكولاس جالو حكمًا لتقنية الفيديو الـVAR.

ومن المقرر أن يدير الأوروغوياني إستيبان أوستوجيتش مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد تيجريس أونال المكسيكي، اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة.

النصر والهلال في دوري محمد بن سلمان

ويستعد النصر والهلال لخوض مباراتي الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه العالمي فريق الشباب، مساء السبت، فيما يحل الزعيم ضيفًا على ضمك، يوم الأحد المقبل.

وقبل انطلاق الجولة الـ18، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 33 نقطة.







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