إدارة الهلال تُنفذ طلب روجيرو ميكالي

المواطن - مروة نبيل

بدأت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، في تنفيذ أول طلبات المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، بعد تعيينه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم.

روجيرو ميكالي يطلب جهازًا معاونًا:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإدارة بدأت إجراءات استقطاب طاقم فني إضافي لينضم إلى الجهاز الفني الحالي بقيادة روجيرو ميكالي لمساعدته في مهمته مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الهلال قد أعلن قبل يومين عن إقالة رازفان لوشيسكو، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، وتم تعيين مدرب فريق الزعيم لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وفي أول مواجهة بقيادة ميكالي، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، وذلك قبل المباراة المقبلة.

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