إغلاق أحد قصور الأفراح في خميس مشيط ورصد 9 مخالفات

المواطن - فهد القحطاني - خميس مشيط
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كثفت بلدية خميس مشيط أعمال الرقابة على المجمعات التجارية والمولات وأماكن تجمع العمالة في أسواق المحافظة والمنطقة المركزية وسط البلد، حيث تم مباشرة بلاغ من قبل العمليات المشتركة عن وجود تجمعات في أحد قصور الأفراح، وبناءً على ذلك تم إغلاق الموقع بمشاركة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم.
الجولات الرقابية في خميس مشيط
وخلال الجولات الرقابية المستمرة تم رصد عدد 9 مخالفات للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى ضبط وإزالة 23 بائعًا متجولًا مخالفًا وإنذار 43 محلًا آخر مخالفًا.
كما تم توزيع كافة الفرق الميدانية للتأكد من مدى التزام جميع المجمعات والأنشطة التجارية من تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات النظامية للوقاية من فيروس كورونا.
تكثيف الأعمال الرقابية
يأتي ذلك ضمن جهود بلدية خميس مشيط الرقابية وأعمالها الميدانية في متابعة الأسواق وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وبناءً على متابعة وتوجيهات أمين منطقة عسير وليد الحميدي.