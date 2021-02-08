إغلاق 6 منشآت ورصد 10 مخالفات للإجراءات الاحترازية برفحاء

المواطن - رفحاء

أغلقت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أمس, 6 منشآت تجارية مخالفة.

كما أعلنت بلدية رفحاء أنه تم تحرير 10 مخالفات للإجراءات لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وشملت الإغلاقات أنشطة مختلفة.

وشددت بلدية رفحاء على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة .







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