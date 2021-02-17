إقفال طرح شهر فبراير من برنامج الصكوك المحلية بالريال 

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائة وستون مليون ريال سعودي).

الإصدارات على شريحتين:

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال سعودي (ملياراً وتسعمائة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال سعودي(أربعة مليارات وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال سعودي (ملياراً ومائتين وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال سعودي (مليارين ومائة وعشرة ملايين سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

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